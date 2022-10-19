Китайский министр обороны призвал войска быть готовыми к войне

Вооруженным силам Китая необходимо повышать боеспособность, всегда быть готовыми к войне, а также решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Его слова приводятся на сайте Минобороны страны.

«В условиях сложной и серьезной ситуации в области национальной безопасности мы должны непоколебимо претворять в жизнь стратегический план, который будет принят на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, последовательно реализовать идею Си Цзиньпина об укреплении Вооруженных сил, повышать способности Народно-освободительной армии Китая побеждать, укреплять боевой дух, повышать боеспособность, сохранять высокую степень бдительности, всегда быть готовыми к войне, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал Фэнхэ.

Данное заявление было сделано во время 20-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором делегаты от минобороны Китая обсуждали доклад ЦК КПК 19-го созыва, который 16 октября зачитал председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда китайский лидер заявил, что КНР планирует нарастить потенциал Вооруженных сил для защиты государственного суверенитета. При этом он отметил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости.

До этого председатель КНР заявил, что республика настроена продолжать борьбу с сепаратистскими действиями, направленными на независимость Тайваня.

Ранее в воскресенье в Пекине начался XX съезд КПК, на котором планируется скорректировать стратегию социализма с китайской спецификой в связи с изменениями международной конъюнктуры и задачами национального развития в новую эру. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний (парламент) в Пекине.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань в свою очередь отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

21 сентября министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи заявили, что Россия и Китай выступают против деструктивного курса Вашингтона в отношении Тайваня.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.