Турецкие сети общественного питания планируют выйти на рынок РФ до конца года

На отечественный рынок до конца 2022 года по франшизе планируют выйти турецкие сети формата «фаст-фуд» Chitir Chicken и Yesen Burger, с использованием своих инвестиций — ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica. Об этом «Известиям» сообщили в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

«Известно, что в планах Little Kitchen — открытие трех ресторанов в 2022 году, а у Arabica — запуск первого флагманского кафе-магазина в Москве. В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, в том числе — крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol», — сообщили аналитики.

По информации компании, также выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана, Белоруссии и Италии. В ближайшее время планируется выход армянского бренда Alex YVN, который должен занять бывшее помещение Oysho (250 кв. м) в ТРЦ «Афимолл».

Помимо этого, наблюдается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе ТЦ и аутлетов. Так, например, у «Телеграфа» в столице есть уже три точки, две из которых открылись в III квартале 2022 года в ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Зеленопарк».

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group (ex. Knight Frank Russia) Евгении Хакбердиевой, для современного покупателя все большее значение имеют дополнительные возможности по проведению свободного времени, досуга и саморазвития, а также эмоциональная составляющая во время шопинга. Собственники ТЦ осознают возрастающую значимость размещения операторов развлечений новых форматов в своих объектах из-за их способности к генерации трафика. В этой связи районные торговые центры показывают себя как довольно стабильный сегмент бизнеса, так как такие объекты дают возможность жителям удовлетворить первичные потребности и провести свободное время недалеко от дома.

Киноиндустрия, несмотря на существенное падение трафика и оборота, не должна быть полностью замещена другими арендаторами, так как на сегодняшний день это один из основных досуговых форматов для всей семьи с детьми любого возраста.

Евгения Хакбердиева также отметила необходимость поддержки кинотеатров со стороны собственников ТЦ и государства. Например, Пушкинская карта стимулирует молодежь чаще ходить в кино. Сейчас обсуждаются похожие программы для школьников, что позволит не только поддержать отрасль, но и работать на повышение лояльности потребителя. В тех торговых центрах, где площадь кинотеатров избыточна, можно говорить об оптимизации кинотеатров и о привлечении на освободившиеся части помещений развлекательных или спортивных операторов.

До конца года продолжится тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории России, локальным игрокам или странам из списка стран-партнеров. Одни иностранные компании продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же — передавать долю компании в доверительное управление локальному менеджменту на время. Такие маневры позволят иностранным ретейлерам в дальнейшем вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате.

С начала февральских событий об уходе объявили более 15 иностранных брендов (в свою очередь, о приостановке деятельности в России заявили более 180 брендов). Кроме того, было зафиксировано несколько «переоткрытий» под новыми брендами ретейлеров, приостановивших операционную деятельность: L'Occitane («Л'Окситан»), «OBI» (ОБИ), McDonald's («Вкусно – и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и другие.

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе потеряли от $200–240 млрд. Отмечалось, что, по состоянию на 9 сентября, 7% крупнейших зарубежных компаний заявили о полном уходе без продажи бизнеса, 34% ограничили деятельность на российском рынок, 15% решили покинуть РФ с передачей локального подразделения, 44% компаний работали в штатном режиме.