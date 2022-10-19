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В Турции объяснили причину потери США своих союзников

Обозреватель Yeni Safak Мурадоглу: США теряют союзников из-за использования грубой силы
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Вашингтон теряет своих союзников из-за использования грубой силы и неуважения к ключевым интересам потенциально дружественных государств. Об этом 18 октября заявил турецкий обозреватель Абдулла Мурадоглу в своем материале в газете Yeni Safak.

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«Соединенные Штаты не уважают жизненно важные национальные интересы стран, которых они считают «союзниками». США считают себя вправе прибегать к грубой силе в своих мнимых национальных интересах», — написал Мурадоглу.

Он добавил, что грубой силой невозможно завоевать ни доверие, ни уважение. Вашингтон же, по словам обозревателя, смотрит на мир через собственную призму и не готов ставить себя на место другого государства. Тем самым США игнорируют правила мирового порядка, позволяя себе не соблюдать и нарушать их.

«Те, кто смотрит на мир не так, как США, объявляются их врагами. Америка разрушает, но не может навести порядок», — сказано в материале.

В Китае 19 октября указали на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Соединенных Штатов усиливалась.

Ранее, 12 октября, обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас заявил, что Украина стала примером того, во что превращаются «поддерживаемые» США страны. Из-за помощи Соединенных Штатов, по словам журналиста, Украина прекратит свое существование.

Газета Global Times 10 октября предрекла конец гегемонии США. В издании выразили мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС предвещает падение глобальной американской гегемонии.

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