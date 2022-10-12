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В Турции предрекли прекращение существования Украины из-за помощи США

Обозреватель Sabah Барлас: Украина прекратит существование из-за поддержки США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина стала примером того, во что превращаются «поддерживаемые» США страны. Об этом написал обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.

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«Эксперты утверждают, что Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами [Америки]. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», — говорится в статье.

Барлас считает, что Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях, а «президент-комик» Зеленский разыгрывает «трагедию».

Как пишет автор статьи, конфликт на Украине оказал и будет оказывать негативное влияние на европейскую экономику.

Между тем 11 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере $4,5 млрд.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. $4,5 млрд из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов.

Ранее, 9 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина прекратит свое существование, если откажется от боевых действий.

До этого, 29 августа, старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в материале для The Hill указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что прекращение боевых действий необходимо, если Украина хочет выжить как независимое государство.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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