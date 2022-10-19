Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине

Американский ведущий Такер Карлсон раскритиковал президента США Джо Байдена за его слова о «сильном» долларе и важности поддержки Украины. В эфире телеканала Fox News 17 октября он не сдержался и буквально набросился с критикой на хозяина Белого дома.

«Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна» (пародировал телеведущий слова Байдена. — Ред.). Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — заявил Карлсон.

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