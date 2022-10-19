Военный эксперт высоко оценил выступление генерала армии Суровикина

Российский военный эксперт Виктор Литовкин назвал выступление командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина уверенным и вдумчивым. Об этом во вторник, 18 октября, он рассказал «Известиям».

«Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий. Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом», — рассказал Литовкин.

Эксперт добавил, что решение о перемещении населения Херсонской области говорит о старании сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения.

Ранее, 18 октября, Сергей Суровикин сообщил, что ежесуточно потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. По словам генерала армии, ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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