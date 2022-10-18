Суровикин сообщил о ежесуточных потерях ВСУ от 600 до 1000 человек

Ежесуточно потери противника в ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Об этом 18 октября сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника», — заявил он.

Суровикин добавил, что тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

По словам генерала армии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки.

«Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — отметил он.

Ранее в этот день военнослужащий с позывным «Ангара» рассказал корреспонденту «Известий», что ВСУ несут большие потери. После ротации на фронте боевики не знают, как себя вести на местности, это помогает российским военным выбивать их с позиций.

10 октября секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что потери ВСУ по всей линии фронта составляют более тысячи человек ежесуточно. Алаудинов добавил, что метод ведения боевых действий украинской армии удивителен. Он подчеркнул, что ВСУ не ведут подсчет убитым и раненым. Высшее командование, кроме того, по его словам, не жалеет солдат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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