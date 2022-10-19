Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о намерении стран Запада обсудить в СБ ООН поставки иранского оружия
Мир
Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО
Мир
В АТОР допустили введение Грузией 90-дневного лимита на пребывание россиян
Мир
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения на ЗАЭС
Мир
Президент Чехии поддержал повышение пенсионного возраста
Экономика
В Германии заявили о желании покупать газ из РФ после конфликта на Украине
Мир
Politico узнала о призыве ряда стран ЕС к новым санкциям против России
Общество
Сальдо заявил об угрозах Киева разрушить плотину Каховской ГЭС
Мир
МИД РФ исключил угрозы Киеву ядерным оружием со стороны России
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в Полтавской и Одесской областях
Мир
Российские ВКС уничтожили в сирийском Идлибе склад террористов и орудия
Мир
В США заявили о приоритетности вопроса обмена заключенными с Россией
Сюжет:

Губернатор Самарской области подарил президенту РФ фотоальбом «Жены героев»

Самарский губернатор Азаров подарил Путину альбом с выставки жен участников спецоперации
0
Фото: ТАСС/POOL/Григоров Гавриил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции (СВО). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС
Наиболее масштабные бои в выходные дни разыгрались на николаево-криворожском направлении

Как сообщил губернатор, жены российских офицеров и солдат провели фотовыставку «Жены героев» на улицах Самары, чтобы поддержать мужей-участников специальной военной операции.

«Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», — рассказал Азаров.

В альбом также вошли личные письма женщин. Они решили их опубликовать, чтобы вдохновить тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку военнослужащим.

Губернатор добавил, что акция нашла отклик в других воинских подразделениях и распространилась по территории Самарской области и за ее пределы.

Путин, просматривая альбом, отметил идею российских женщин и красоту ее воплощения. Он попросил оставить ему фотоальбом.

«Можно я возьму с собой этот альбом?» — спросил президент.

«Так я вам его и привез!» — ответил губернатор Азаров.

Еще несколько интересных подарков сделали президенту РФ к недавнему юбилею. В США Владимира Путина с 70-летием поздравили проекцией слов Happy Birthday Mr.President на высотке Trump Tower в Майами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес российскому лидеру необычный подарок — он привез на неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом таджикистанские арбузы и дыни, которые собрали в гигантские пирамиды. Из других фруктов выложили «ковры» на территории дворца.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022