Губернатор Самарской области подарил президенту РФ фотоальбом «Жены героев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции (СВО). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщил губернатор, жены российских офицеров и солдат провели фотовыставку «Жены героев» на улицах Самары, чтобы поддержать мужей-участников специальной военной операции.

«Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна», — рассказал Азаров.

В альбом также вошли личные письма женщин. Они решили их опубликовать, чтобы вдохновить тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку военнослужащим.

Губернатор добавил, что акция нашла отклик в других воинских подразделениях и распространилась по территории Самарской области и за ее пределы.

Путин, просматривая альбом, отметил идею российских женщин и красоту ее воплощения. Он попросил оставить ему фотоальбом.

«Можно я возьму с собой этот альбом?» — спросил президент.

«Так я вам его и привез!» — ответил губернатор Азаров.

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