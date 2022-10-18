Иммунолог объяснила потерю веса при стрессовых ситуациях

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала «Известиям», почему человек может терять вес в адреналиновых ситуациях.

«В стрессовых ситуациях, когда выделяется адреналин, человек действительно теряет вес. В организме при кратковременном стрессе запускается ряд процессов: надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса, которые централизуют процессы кровоснабжения жизненно важных органов и в первую очередь сердца, легких, головного мозга. Отток крови происходит от менее важных органов в ситуации кратковременного стресса, например от кишечника», — объяснила специалист.

В такие моменты ускоряются все метаболические процессы, в том числе жиросжигания.

Однако если стресс приобретает длительный, хронический характер, происходит обратная ситуация: за счет повышенной выработки кортизола жир начинает накапливаться. Причем накопление жира происходит в области передней брюшной стенки и формируется так называемый стрессовый живот».

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