Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
Рогов заявил о серии из 16 взрывов в Запорожье
Общество
Россельхознадзор заявил о наличии в РФ аналогов всех иностранных ветпрепаратов
Армия
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили
Мир
МИД России призвал США и НАТО осознать опасность неконтролируемой эскалации
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Junge Welt узнал о желании Запада разорить Россию
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Общество
В Краснодарский край из Крыма прибыл первый поезд с жителями Херсонской области
Мир
Читатели немецкого издания Welt призвали США не поставлять ПВО Киеву
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Психолог предупредила о последствиях постоянной тревожности

Психолог Лысакова рассказала, что постоянная тревожность приводит к психосоматике
0
Фото: Global Look Press/photothek.net/Ute Grabowsky
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог Анастасия Лысакова рассказала о последствиях постоянной тревожности.

Тревоги чемоданчик: продажи успокоительных за неделю выросли на 11%
Психологи фиксируют, что к ним стали чаще обращаться мужчины

В беседе с радио «Комсомольская правда» во вторник, 11 октября, специалист объяснила, что тревогу человек может испытывать вне зависимости от событий в мире, а ситуативно, в зависимости от личных проблем. Она подчеркнула, что ощущать тревогу — нормально, но если человек пребывает в этом состоянии постоянно, то это неизбежно приводит к психосоматике.

Лысакова отметила, что в такой ситуации помочь сделать шаг в сторону улучшения качества жизни сможет только специалист. Она подчеркнула, что профессиональная диагностика клинического психолога или психиатра необходима, если имеются признаки клинической депрессии, физическое и психологическое состояние человека не самое хорошее в течение двух недель, имеются проблемы со сном и режимом питания, у человека возникают панические атаки, существуют проблемы в отношениях с родными, а также ощущается потеря смысла жизни, пишет «Москва 24».

Психолог призвала сохранять адекватное состояние, не только понимание мира, но и себя самого.

Ранее 11 октября врач-кардиолог, сомнолог, к.м.н. Александр Калинкин перечислил семь причин хронической усталости. В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что первой и главной причиной возникновения хронической усталости является дефицит железа. Выявить его можно при анализе уровня ферритина, направление на него выписывает врач-эндокринолог. После курса лечения обычно уходит не только слабость-усталость, но и нередко улучшается эмоциональное состояние пациента.

Также причиной упадка сил и ухудшения эмоционального состояния является сокращение светового дня. В этой связи специалист призвал обязательно выходить на улицу днем, даже в пасмурную погоду. Также можно приобрести специальные лампы, имитирующие солнечный свет.

Кроме того, причиной хронической усталости может быть скрытая депрессия, нарушение сна, эндокринные нарушения, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

7 октября медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала, что сдерживание эмоций опасно и чревато аутоагрессией, что в свою очередь может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, она рассказала об опасности запрета на такую эмоцию, как злость. По словам специалиста, детям часто внушают, что злиться плохо и добрые люди не испытывают этого чувства, однако это не так.

9 октября психолог Марина Гладышева рассказала, как пережить стресс. По ее словам, нужно, чтобы сама ситуация, вызывающая стресс, разрешилась, либо необходимо работать с тем, что вызывает у человека тревожность. Она отметила, что следует осознать, что страх именно внутренний, а потом искать его первопричины. Задать себе вопросы: чего я боюсь? что будет, если это случится? и что тогда? Если посмотреть на это таким образом, отмечает психолог, человек может почувствовать, что ему немного легче, даже если ситуация не изменится, отмечает телеканал «360».

6 октября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в ходе исследования антистресс-игрушек поп-ит и симпл-димпл специалисты пришли к выводу, что они положительно влияют на детей, в том числе по части снижения тревожности и улучшения успеваемости, отмечает агентство городских новостей «Москва». В ведомстве подчеркнули, что антистресс-игрушки обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022