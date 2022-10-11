Психолог предупредила о последствиях постоянной тревожности

Психолог Анастасия Лысакова рассказала о последствиях постоянной тревожности.

В беседе с радио «Комсомольская правда» во вторник, 11 октября, специалист объяснила, что тревогу человек может испытывать вне зависимости от событий в мире, а ситуативно, в зависимости от личных проблем. Она подчеркнула, что ощущать тревогу — нормально, но если человек пребывает в этом состоянии постоянно, то это неизбежно приводит к психосоматике.

Лысакова отметила, что в такой ситуации помочь сделать шаг в сторону улучшения качества жизни сможет только специалист. Она подчеркнула, что профессиональная диагностика клинического психолога или психиатра необходима, если имеются признаки клинической депрессии, физическое и психологическое состояние человека не самое хорошее в течение двух недель, имеются проблемы со сном и режимом питания, у человека возникают панические атаки, существуют проблемы в отношениях с родными, а также ощущается потеря смысла жизни, пишет «Москва 24».

Психолог призвала сохранять адекватное состояние, не только понимание мира, но и себя самого.

Ранее 11 октября врач-кардиолог, сомнолог, к.м.н. Александр Калинкин перечислил семь причин хронической усталости. В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что первой и главной причиной возникновения хронической усталости является дефицит железа. Выявить его можно при анализе уровня ферритина, направление на него выписывает врач-эндокринолог. После курса лечения обычно уходит не только слабость-усталость, но и нередко улучшается эмоциональное состояние пациента.

Также причиной упадка сил и ухудшения эмоционального состояния является сокращение светового дня. В этой связи специалист призвал обязательно выходить на улицу днем, даже в пасмурную погоду. Также можно приобрести специальные лампы, имитирующие солнечный свет.

Кроме того, причиной хронической усталости может быть скрытая депрессия, нарушение сна, эндокринные нарушения, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

7 октября медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала, что сдерживание эмоций опасно и чревато аутоагрессией, что в свою очередь может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, она рассказала об опасности запрета на такую эмоцию, как злость. По словам специалиста, детям часто внушают, что злиться плохо и добрые люди не испытывают этого чувства, однако это не так.

9 октября психолог Марина Гладышева рассказала, как пережить стресс. По ее словам, нужно, чтобы сама ситуация, вызывающая стресс, разрешилась, либо необходимо работать с тем, что вызывает у человека тревожность. Она отметила, что следует осознать, что страх именно внутренний, а потом искать его первопричины. Задать себе вопросы: чего я боюсь? что будет, если это случится? и что тогда? Если посмотреть на это таким образом, отмечает психолог, человек может почувствовать, что ему немного легче, даже если ситуация не изменится, отмечает телеканал «360».

6 октября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в ходе исследования антистресс-игрушек поп-ит и симпл-димпл специалисты пришли к выводу, что они положительно влияют на детей, в том числе по части снижения тревожности и улучшения успеваемости, отмечает агентство городских новостей «Москва». В ведомстве подчеркнули, что антистресс-игрушки обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой