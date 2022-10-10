Психолог рассказала об опасности невыраженной злости

Сдерживание эмоций опасно и чревато аутоагрессией, что в свою очередь может привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

В частности, она рассказала об опасности запрета на такую эмоцию, как злость. По словам специалиста, детям часто внушают, что злиться плохо и добрые люди не испытывают этого чувства, однако это не так.

«Злятся все, и злость — это нормальная реакция на защиту себя, своих потребностей и так далее. Без злости мы не смогли бы попросту питаться, ведь мы же зубами разрываем пищу, без хорошей злости у человека не было бы таких достижений, без злости человек никогда бы не сепарировался от родителей. Поэтому запрещать злиться нельзя, особенно детям, и особенно их стыдить за чувство злости», — подчеркнула Крушинских.

Она пояснила: когда ребенку запрещают злиться, он начинает думать, что с ним что-то не так, и заставляет себя быть «добрым». Невыраженная злость на уровне поведения уходит глубоко в тело и чаще всего «попадает» в желудок или горло, указала психолог.

«Она превращается в аутоагрессию, нарушается процесс пищеварения, могут выступать кожные реакции в виде экзем, дерматитов, аллергий или появляться язвы желудка, гастриты. Отказы от еды у детей, нарушение веса, анорексия, булимия, расстройства пищевого поведения тоже связаны с невыраженной и неосознаваемой агрессией, особенно на себя», — уточнила Крушинских.

По ее словам, нужно понять, что злость — это нормальное чувство, которое проявляется в момент нарушения кем-то или чем-то личных границ человека. Следует научиться правильно выражать и осознавать злость, а также использовать это чувство в нужном русле.

«Что можно сделать? Если ребенок маленький, то помогать обнаруживать и помогать выражать ему его чувства. «Ты злишься? Давай вместе позлимся, я тоже иногда злюсь. И сначала выражать злость присоединением к движению или действию: потопать ногами, постучать, а потом обязательно сказать словами: « Я злюсь... ». Выражение злости — это и сигнал для окружения, как надо обходиться с тобой, а это очень важно в контакте», — добавила психолог.

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