«И у поколения TikTok народная песня будет в сердце»

Одним из победителей XVI Молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ, завершившихся 18 октября в Душанбе, стала представительница России София Ворона. 18-летняя студентка Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио завоевала золотую медаль в номинации «Сольное народное пение». «Известия» первыми поздравили нашу участницу и расспросили ее о реакции таджикской публики на российскую патриотическую музыку, карьере с трех лет и отношении поколения TikTok к народной песне.

«У меня в семье никто не поет»

— София, вы учитесь в музыкальном колледже сольному народному пению. Почему выбрали именно эту специальность?

— Я считаю, что нужно продвигать русскую народную культуру. Ведь это наши корни, наша земля. И мы должны петь песни о России как можно больше. Тем более сейчас.

— У вас кто-то в семье поет? Как правило, такую любовь к народной культуре прививают мамы, бабушки. Вы продолжаете семейную традицию или пришли к этому сами?

— Нет, у меня в семье никто не поет. Я просто почувствовала, что меня к этому тянет. Начала заниматься народным вокалом еще с трех лет и однажды поняла, что готова связать с этим свою судьбу. Я родилась в Кингисеппе, это город в Ленинградской области. Там мы встретились с моим будущим педагогом Людмилой Васильевной Соловьевой, она приехала на концерт со своими студентками. Я начала расспрашивать ее про Петрозаводский колледж и решила идти туда.

— Где будете продолжать образование?

— В Москве. После колледжа обязательно буду поступать в столичный музыкальный вуз. Но пока еще не выбрала, в какой именно.

— Как вы попали на Дельфийские игры?

— В качестве студентки Петрозаводского колледжа я вместе с Людмилой Васильевной ездила в Красноярск на всероссийские Дельфийские игры и получила там золотую медаль. Это позволило мне попасть затем на международные Игры.

— Как всё проходило в Душанбе? Какие у вас впечатления?

— Это было очень масштабное мероприятие! И нас тепло встречали, там невероятно доброжелательные люди.

«Даже для молодежи эта культура остается актуальной»

— Сейчас к русским за рубежом неоднозначное отношение. Чувствовали ли вы какую-то настороженность или негатив?

— Абсолютно нет. Это был настоящий праздник, и все к нам были очень добры, провожали нас до самого аэропорта, когда мы уезжали. Никакого негатива к русским мы не чувствовали. Прошло всё на высшем уровне.

— Каков был регламент соревнований?

— Было два тура. На первом мы исполняли три песни: на своем родном языке, о своей стране и народную. Таким образом, представители разных стран представляли национальные традиции. На втором туре надо было спеть патриотическую песню и авторскую музыку. Но пропустили далеко не всех. Прошли участники из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана. Уже из них выбирали финалистов. В моей номинации судили три человека: из России, Армении и Таджикистана.

Наконец, уже после объявления победителей обладатели золотых медалей во всех номинациях выступали в Театре оперы и балета им. С. Айни на итоговом гала-концерте.

— Что вы исполняли на гала-концерте?

— Песню «Горькая моя Родина» с музыкой Александры Пахмутовой и словами Николая Добронравова.

— На гала-концерте вас слушала местная публика или только участники Игр?

— Там была и местная публика, и делегации всех стран, которые участвовали в Дельфийских играх.

— И как простые зрители восприняли ваше выступление?

— Очень хорошо! Аплодировали и плакали. Говорили мне потом, что эта песня в наше время, конечно, особенно актуальна. (В песне есть такие строки: «Соловей, голоси, – всё мне чудится, / Что Крещенье Руси снова сбудется. / Ещё русская речь не задушена, / Ещё сможем сберечь слово Пушкина! / Горькая моя Родина, / Не дадим тебя погубить! / Пусть гудит непогодина, / Будем веровать, будем жить». — «Известия»).

— На каких исполнителей вы ориентировались, когда пели песню Пахмутовой?

— На Людмилу Зыкину, Ольгу Воронец.

— Не самые типичные кумиры для представителя поколения зумеров. Не кажется ли вам, что эта традиция, да и народная песня у ваших ровесников в принципе не особо востребована?

— Я бы так не сказала. В колледже у нас ансамбль народной песни, все его очень любят, на концертах всегда полные залы. Даже для молодежи эта культура остается актуальной. Но, конечно, надо прививать народную песню с детства, чтобы слушали ее и любили. Тогда и у поколения TikTok это в сердце будет.