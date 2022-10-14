Между народами: Дельфийские игры соберут 500 участников из стран СНГ

Около 500 участников, 10 номинаций и 30 видных деятелей искусства в жюри — таковы цифры XVI молодежных Дельфийских игр стран СНГ. Пятидневный творческий марафон стартует в Душанбе уже 13 октября, а официальная церемония открытия состоится в субботу, 15-го. Россию на состязаниях будут представлять лауреаты молодежных Дельфийских игр этого года, состоявшихся в Красноярске. Организаторы и члены жюри заверили «Известия», что даже непростая международная обстановка не должна повлиять на отношение к конкурсантам из нашей страны.

От Древней Греции до СНГ

Дельфийские игры — одно из крупнейших интернациональных состязаний в творческих областях. Его прообразом стали одноименные древнегреческие соревнования в области изящных искусств, а современная история Игр началась уже на рубеже XX и XXI веков.

В 2000 году в Москве при участии 27 стран Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности.

Участниками Игр могут стать дети, подростки и молодые люди, занимающиеся музыкой, изобразительным искусством, танцами или художественными ремеслами. При этом если спортивная Олимпиада проводится только на международном уровне, то Дельфийские игры включают также и национальные соревнования. Именно на них отбираются наиболее талантливые ребята, которым затем выпадет шанс представить страну уже в интернациональной среде.

— В этом году национальная сборная России сформирована в первую очередь на базе лауреатов XXI молодежных Дельфийских игр России, прошедших в апреле этого года в Красноярске и ставших крупнейшими в истории, — рассказал «Известиям» Артемий Понявин, директор Исполкома Национального Дельфийского совета России.

Статистика красноярского смотра действительно впечатляющая: в нем приняли участие 2,8 тыс молодых людей из 79 субъектов РФ, в 34 конкурсных номинациях (самое большое число направлений за всю историю) было разыграно рекордное количество наград — 106 комплектов.

Знак качества

Конкуренция на международных Играх многократно возрастает, ведь это — лучшие из лучших. Им предстоит продемонстрировать свои умения в игре на фортепиано и скрипке, изобразительном искусстве, пении (академическом, народном и эстрадном) и народном танце. Помимо семи конкурсных номинаций есть и три фестивальных: народные инструменты, духовые инструменты, художественные ремесла.

— Дельфийские игры — это всегда очень серьезный конкурс. Чтобы попасть на него, люди готовятся годами. Только вдумайтесь, многие поступают в музыкальную школу лишь для того, чтобы стать дельфийским чемпионом. И так не только в нашей стране. Завоевать медаль Дельфийских игр — это получить знак качества, — отметил в беседе с «Известиями» председатель жюри номинации «Эстрадное пение» Петр Земцов, участвовавший в организации еще самых первых российских Игр.

По словам Артемия Понявина, год от года уровень российских лауреатов растет, а следовательно, можно быть уверенным, что наши ребята достойно выступят в Душанбе.

Переводчики не нужны

Пожалуй, один из главных вопросов, возникающих в отношении всех международных состязаний в этом году, — могут ли конкурсанты быть уверенными в том, что политические разногласия не скажутся на объективности жюри (сообщается, что в него вошли более 30 видных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения СНГ, полный список имен держится в секрете). Но представители нашей страны заверили «Известия», что засуживать российских участников не будут.

— На Играх во всех номинациях работают интернациональные составы жюри. Но очень важно, что все мы говорим на одном языке: кто на языке музыки, кто на языке рисунка, кто на языке танца — нам даже переводчики не нужны. И заявляю абсолютно ответственно, что никогда в обсуждениях не присутствует никакая конъюнктура: ни международная, ни кумовская, ни какая-то еще. Наверное, поэтому я уже столько лет работаю в жюри, — поделился Петр Земцов.

С ним солидарен и Артемий Понявин.

— Можно с уверенностью говорить, что творчество, честная борьба и атмосфера созидания — то, чем отличаются Дельфийские игры, — незыблемые ценности во все времена, помогающие преодолевать противоречия и находить точки соприкосновения, объединяться вокруг общих целей, отодвигая разногласия на задний план, — резюмировал директор.

И действительно, если в сфере спорта в последние месяцы регулярно появляются новости об отстранении россиян от участия в соревнованиях, то в отношении Дельфийских игр никаких скандалов подобного рода не возникало. Хочется верить, что так оно и будет дальше.

Оценить выбор жюри публика сможет уже совсем скоро — 17 октября, когда состоится итоговый гала-концерт. На сцену Государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни выйдут лауреаты во всех номинациях и продемонстрируют свое мастерство жителям и гостям столицы Таджикистана.