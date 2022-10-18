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Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Darryl Dyck
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Круизный холдинг Royal Caribbean Cruises отказался принимать бронирование для российских клиентов, попавших под санкции. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе компании.

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«Мы с сожалением сообщаем, что из-за международных санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов больше невозможно вести нормальный бизнес в России», — цитирует сообщение TourDom.ru.

Решение действует уже с 11 октября.

Бронирование закрыто из-за рестрикций против россиян, российских коммерческих компаний и финансовых институтов. По данным холдинга, он не может принимать новые заказы до получения дальнейшего информирования по санкциям.

Партнерам Royal Caribbean Cruises разрешили продолжить обслуживание действующих заказов на круизы.

Американо-норвежская группа Royal Caribbean Cruises владеет тремя глобальными круизными брендами: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Также холдингу принадлежит 50% акций TUI Cruises. В ее собственности более 50 круизных лайнеров.

14 октября министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал проявить «стратегическое терпение» и дождаться, когда санкции Евросоюза скажутся на России. Он напомнил, что странами ЕС приняты восемь пакетов ограничений.

10 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что страны ЕС рассматривают следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине. Он также указал, что введение новых санкций в дальнейшем не исключено.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что новый пакет антироссийских санкций ЕС несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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