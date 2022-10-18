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ВСУ потеряли до 50 военных и танк в боях в ЛНР за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 50 человек, один танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера и две долговременные огневые точки в районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 октября заявили в народной милиции ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военным также удалось уничтожить 11 единиц специальной автомобильной техники.

Накануне народная милиция сообщала об уничтожении иностранных наемников при попытке прорыва противника к Сватову и Кременной в ЛНР. Более того, за сутки военные уничтожили до 70 украинских боевиков.

16 октября секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. По его словам, украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

10 октября военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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