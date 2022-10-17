ВСУ потеряли до 70 военных и три танка в боях в ЛНР за сутки

Военные народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки. Об этом 17 октября сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — цитирует Филипоненко Telegram-канал пресс-службы ведомства.

По его словам, военные также уничтожили три танка, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 17 единиц автомобильной техники.

Также, добавил Филипоненко, за сутки саперам удалось разминировать более 6 гектар территорий в районах Антоновка и Тарабаны Старобельского района республики.

Накануне секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. По его словам, украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

10 октября военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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