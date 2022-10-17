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ВСУ потеряли до 70 военных и три танка в боях в ЛНР за сутки
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ВСУ потеряли до 70 военных и три танка в боях в ЛНР за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военные народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки. Об этом 17 октября сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — цитирует Филипоненко Telegram-канал пресс-службы ведомства.

По его словам, военные также уничтожили три танка, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 17 единиц автомобильной техники.

Также, добавил Филипоненко, за сутки саперам удалось разминировать более 6 гектар территорий в районах Антоновка и Тарабаны Старобельского района республики.

Накануне секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. По его словам, украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

10 октября военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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