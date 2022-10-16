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Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ по всей линии фронта теряют до 500 солдат ежедневно
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. Такие цифры привел 16 октября секретарь Совета безопасности Чеченской республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

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«Если взять общую часть линии протяженности фронта на 100 км, то они получается несут минимум более 100 человек потерь в живой силе, не говоря уже о технике, вооружении, оснащении. Если говорить о всей линии фронта, то ежедневно украинская сторона [теряет] до 500 человек», — сказал командир в эфире «Соловьев Live».

Он также отметил, что украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

«Они оставляют трупы на передовой и не отчитываются», — отметил он.

Накануне в Минобороны рассказали, что на краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР). Но в результате огневого поражения украинские подразделения были отброшены на исходные позиции. ВСУ потеряли до 60 украинских военных.

10 октября Алаудинов сообщал, что ВСУ по всей линии фронта составляют более тысячи человек ежесуточно. Алаудинов добавил, что метод ведения боевых действий украинской армии удивителен. Он подчеркнул, что ВСУ не ведут подсчет убитым и раненым. Высшее командование, кроме того, по его словам, не жалеет солдат.

В тот же день военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

До этого, 7 октября, выяснилось, что после того, как спутниковый интернет Starlink, которым пользуется ВСУ, начал давать сбои, украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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