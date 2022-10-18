Глава минобороны Финляндии допустил конфискацию имущества россиян

Власти Финляндии могут конфисковать имущество россиян, если оно находится на территории, важной для безопасности страны. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила финская газета Aamulehti со ссылкой на заявление главы минобороны страны Антти Кайкконена.

«Это также возможно, если будет установлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого у нас существует», — сказал министр обороны Финляндии.

Он добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент страны предложение ужесточить законодательство в отношении сделок с недвижимостью в случае, если клиенты не являются гражданами стран Европейского союза (ЕС).

При этом Кайкконен подчеркнул, что не стоит рассматривать все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии как угрозу безопасности государства.

Ранее, 13 октября, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией, о которых глава правительства Финляндии Санна Марин напомнила днем ранее, выразив надежду получить широкую парламентскую поддержку своей инициативы.

11 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время разговаривать с Россией. Он также подчеркнул, что не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

О том, что в Финляндии планируют построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух–трех лет, стало известно 26 сентября. Как сообщалось, отгородить планируют только 10–20% границы протяженностью 1,3 тыс. км. Длина забора, таким образом, будет составлять от 130 до 260 км. Конструкция прослужит около 50 лет.

30 сентября Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.