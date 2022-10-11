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Президент Финляндии заявил, что сейчас не время разговаривать с Россией

Президент Финляндии Ниинистё: сейчас не время разговаривать с Россией
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что сейчас не время разговаривать с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Осло, подводя итоги визита в Норвегию. Его слова приводит финская новостная компания Yle Uutiset.

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«Важно, чтобы европейцы могли участвовать в дискуссиях с Россией, когда придет время. Однако сейчас оно не пришло», — сказал Ниинистё.

По его словам, он сейчас не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

Ниинистё также добавил, что, по его мнению, вопрос о членстве Финляндии в НАТО не будет включен в повестку дня на встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированной в среду, 12 октября.

Заявка на вступление в Североатлантический альянс была подана Финляндией 18 мая. Вместе с Финляндией заявку подала и Швеция. Страны – участницы НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Как сообщил 22 сентября посол США в Финляндии Дуглас Хики, Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже к концу этого года. При этом он отметил, что из 30 стран – участниц НАТО вступление Финляндии и Швеции не ратифицировали три страны: Турция, Венгрия и Словакия. По мнению Хики, Будапешт и Анкара будут тянуть до 2023 года. Словакия же одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще 28 сентября.

Ранее, 6 сентября, директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев рассказал, что действия России после вступления Швеции и Финляндии в НАТО будут зависеть от размещения там иностранных баз и ударных вооружений. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в случае размещения военных баз в Швеции и Финляндии российская сторона начнет укреплять границы на северо-западе.

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