Число пострадавших при падении самолета в Ейске увеличилось до 21 человека
При падении самолета в Ейске и последующего пожара пострадал 21 человек. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба МЧС России.
«По данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек», — говорится в сообщении.
По данным Единой диспетчерской службы, в результате ЧП шесть человек пропали без вести, четыре погибли.
Самолет упал вечером в понедельник во дворе на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.
В ГУ МЧС по региону сообщали, что горели 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили 4-й уровень сложности.
Позже сообщалось, что экстренные службы потушили пожар. Спасатели в данный момент обходят квартиры пострадавшего дома. По данным Министерства обороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета. Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться.
Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске. Следователями возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.