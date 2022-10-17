В США назвали политические ошибки Вашингтона в отношении России

Политика США в отношении России в начале XXI века стала главной причиной обострения разногласий между этими странами. Об этом пишет старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в статье для издания The Hill в понедельник, 17 октября.

«С того момента как [президент РФ Владимир] Путин в первый день 2000 года возглавил Россию, он понимал, что США и Запад игнорируют и унижают Россию. Отсутствие уважения и пренебрежение к РФ дали Путину понять, почему США приняли ряд решений (включая расширение НАТО, второе вторжение в Ирак и выход из договора по ПРО и ДРСМД)», — утверждает автор статьи.

Ульман также отмечает, что решение тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего начать в 2001 году военную реформу в Штатах стало отправной точкой в ухудшении отношений между Белым домом и Кремлем.

По словам автора материала, оно противоречило уже достигнутым стратегическим соглашениям между двумя странами.

Автор замечает также, что недоверие со стороны РФ к США росло и из-за проводимой Бушем операции «Иракская свобода» в марте 2003 года.

По словам Ульмана, Путин, скорее всего, знал или мог предположить, что Ирак не располагал оружием массового уничтожения, и президент России сделал правильные выводы о том, что война приведет к хаосу во всем мире.

Еще более серьезной ошибкой США автор статьи считает решение Штатов предложить Грузии и Украине вступить в НАТО на саммите альянса в 2008 года в Бухаресте.

«Саммит НАТО убедил Путина в том, что Запад и особенно Соединенные Штаты не воспринимают Россию как серьезного игрока и собираются действовать без какого-либо учета интересов Кремля», — заключает автор статьи.

До этого, 3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией.

30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая обстановка в мире является непредсказуемой, и основная причина этой ситуации заключается в стремлении США сохранить свое господство в мире.

Днем ранее, Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ заявил, что Запад пытается развязать кровавую бойню на территории содружества. Как считает российский лидер, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства. По словам Путина, Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.

Также еще в июле Путин отмечал, что коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно.