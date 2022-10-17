Эксперт назвал причины утечек данных из мессенджеров

Говорить о том, что переписки российских пользователей, которые они ведут в зарубежных мессенджерах, со 100-процентной вероятностью будут «слиты» — нельзя, но и не стоит исключать вероятность такого развития событий, считает предприниматель, учредитель инвестиционной компании Ростислав Плечко. Об этом он заявил в понедельник, 17 октября, «Известиям».

По его словам, на сегодняшний день ни один мессенджер не может похвастаться 100-процентной защитой от взлома и утечек информации. Причина этого может быть как в компании-производителе, так и в самом пользователе, допустившем ряд ошибок. Так происходит, если владелец смартфона передает свои конфиденциальные данные третьим лицам (не только знакомым, но и мошенникам) — в том числе и от аккаунтов, где ведется автоматическое сохранение данных (видео, сообщений, аудио, фотографий) для последующего восстановления.

«Что касается утечек, которые происходят по вине владельца мессенджера, то здесь может быть несколько причин. Во-первых, банальная халатность и невнимательность сотрудников к обеспечению информационной безопасности. Во-вторых, намеренный слив данных сотрудниками с целью их перепродажи или обнародования. В-третьих, вероятны и утечки данных, которые компания допускает для получения какой-либо выгоды или по чьему-то заказу. Говорить о том, что переписки российских пользователей, которые они ведут в зарубежных мессенджерах, со 100-процентной вероятностью будут слиты — нельзя, но и не стоит исключать вероятность такого развития событий», — подчеркнул Плечко.

Поэтому эксперт рекомендовал не передавать с помощью мессенджеров особенно важные данные, например логины или пароли. Если же это произошло, лучше оперативно сменить их.

По словам Плечко, для общения россияне могут использовать мессенджеры отечественного производства. Это позволит не только снизить риск утечки данных за рубеж, но и избежать проблем с оплатой за софт.

«Некоторые крупные компании продолжают использовать для общения с клиентами популярные у россиян сторонние мессенджеры, а для внутрикорпоративной переписки создают софт собственного производства, но это подходит бизнесу, который имеет финансирование на эту статью расходов», — пояснил предприниматель.

Ранее, 8 октября, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы на случай утечки личных данных в Сеть. Эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.

Накануне онлайн-платформа «Авито» запустила в Telegram игру, в ходе которой пользователи могут больше узнать о том, как защитить себя от действий злоумышленников в интернете. Таким образом пользователя обучают правильному поведению в Сети.

До этого, 6 октября, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров. Соловьев объяснил, что мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов с целью получить личные данные.