Юрист дал советы в случае утечки личных данных в Сеть

При утечке персональных данных в Сеть важно усилить свою цифровую безопасность и меры цифровой гигиены. Об этом 8 октября заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Скептически относитесь к звонкам с незнакомых номеров, не предоставляйте звонящим никакой дополнительной информации о себе. Если «атака» продолжается длительное время или ее жертвой стал ребенок, в некоторых случаях целесообразно даже поменять номер телефона. Также имеет смысл включить «антиспам», — объяснил Виноградов в интервью изданию «Прайм».

Юрист отметил, что число утечек персональных данных растет. Если достоянием общественности стал номер телефона, пользователь может стать жертвой навязчивых и опасных звонков и сообщений. Если же произошла утечка адреса электронной почты или другие цифровые идентификаторы, в первую очередь следует сменить пароли.

Виноградов также указал, что многие пользователи имеют один пароль для всех используемых электронных ресурсов. Эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.

При утечке данных банковских счетов оптимальным решением, по мнению юриста, станет их блокировка. А для предотвращения таких ситуаций Виноградов предлагает завести отдельную карту для онлайн-покупок.

Ранее, 6 октября, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров. Соловьев объяснил, что мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов с целью получить личные данные.