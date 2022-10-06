Юрист предупредил о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с использованием мессенджеров.

В беседе с агентством «Прайм» в четверг, 6 октября, специалист объяснил, что телефонные мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов в попытке выведать личные данные.

Своих жертв мошенники пугают «подделкой документов» и попыткой похищения их средств под прикрытием одинаковой фамилии.

«Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником», — пояснил Соловьев.

На следующем этапе мошеннической схемы злоумышленник сообщает, что подозреваемый подделал и предъявил в банк доверенность якобы от имени гражданина на снятие наличных и оформление кредитов.

Он отметил, что после этого мошенники сообщают о необходимости сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник, с истинными. Таким образом злоумышленники пытаются узнать нужную им информацию, особо напуганным даже предлагают перевести деньги на «безопасный счет», отмечает сайт aif.ru.

В результате жертва лишается денег. В этой связи юрист призвал помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложений принять участие в следствии, сообщает телеканал «360».

10 сентября в пресс-службе ЦБ сообщили, что телефонные мошенники начали использовать новую схему для похищения денег, злоумышленники просят жертву помочь в «расследовании» придуманных незаконных действий сотрудников Центробанка. Причем запрещено сообщать об этом родственникам, пишет НСН.

В феврале юрист Соловьев объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника. По его словам, необходимо срочно обратиться в банк и полицию. Он подчеркнул, что именно безответственное поведение жертв способствует тому, что число злоумышленников растет. Он добавил, что если сообщить о мошеннике, то финансовая организация сможет разработать способ защиты своих клиентов, отмечает телеканал «Звезда».

В декабре прошлого года в МВД составили типичный портрет телефонного мошенника. Там, это безработный пользователь интернета 18-35 лет, это может быть мужчина или женщина, владеющие базовыми знаниями пользования финансовыми услугами, сообщает сайт kp.ru.