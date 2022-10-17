В Госдуме объяснили отказ Венгрии обучать украинских военных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 17 октября поддержал позицию Венгрии, которая не будет участвовать в программе Евросоюза (ЕС) по подготовке украинских военных.

«Это одна страна Евросоюза, которая не согласна. Она считает, что это приведет к эскалации напряженности в Европе и в мире в целом, что это вредит принципам Евросоюза и что, к сожалению, это не отвечает не только интересам безопасности России, но и всего мира», — сказал депутат в беседе с «Известиями».

Также в понедельник главы МИД стран Евросоюза окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн. С учетом него общий вклад ЕС составил €3,1 млрд. Новый пакет профинансирует программу военной подготовки украинских военнослужащих (EUMAM Ukraine).

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава ВСУ различным военным функциям».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале спецоперации было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

РФ не раз отмечала, что поставки оружия и другая военная помощь Киеву, увеличивают вовлеченность Запада в конфликт, что несет риск прямого столкновения России и НАТО.

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