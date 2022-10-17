Венгрия отказалась от участия в программе подготовки украинских военных

Венгрия не будет участвовать в программе Евросоюза (ЕС) по подготовке украинских военных. Об этом 17 октября сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу. Мы не примем участие в этой миссии», — сказал он во время трансляции в социальных сетях.

Ранее в этот день главы МИД стран Евросоюза окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере €500 млн. С учетом него общий вклад ЕС составил €3,1 млрд. Новый пакет профинансирует программу военной подготовки украинских военнослужащих (EUMAM Ukraine).

Ранее в тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Киеву. До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд тремя траншами. Уточнялось, что в ближайшие дни ЕС выделит Украине €2 млрд. Еще €2,5 млрд будут переданы во второй половине ноября и €500 млн — в декабре.

12 октября ЕС согласовал создание миссии по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории, которая «будет иметь цель обучить большое количество личного состава вооруженных сил ВСУ различным военным функциям».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

РФ не раз отмечала, что поставки оружия и другая военная помощь Киеву, увеличивают вовлеченность Запада в конфликт, что несет риск прямого столкновения России и НАТО.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».