Реклама
Прямой эфир
Общество
Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
Мир
Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ
Мир
SpaceX отозвала запрос на финансирование Starlink для Украины
Мир
В США предрекли раскол НАТО из-за разгорающегося конфликта Турции и Греции
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил об уничтожении Берлином сотрудничества с Москвой в энергетике
Мир
Обозреватель Fox News описал политику Байдена фразой «Остановите глупца»
Спорт
Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
В Германии участились случаи кражи древесины из-за роста на цен на энергоносители
Мир
Европейские банки стали массово прекращать прием SWIFT-платежей из РФ
Спорт
Обладателем приза лучшему вратарю года стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа
Мир
Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ
Мир
Байден примет меры в отношении Эр-Рияда после консультаций с конгрессом США

Врач назвала отличия панической атаки от сердечного приступа

Врач Голотина рассказала, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
0
Фото: Getty Images/Colin Hawkins
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Панические атаки могут быть спровоцированы сильным стрессом, депрессией или истощением организма — это состояние тяжелой тревоги или панического страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья. Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Что делать в случае панической атаки? Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина.

Села батарейка: почему треть россиян постоянно испытывают упадок сил
Врачи рассказали, что такое синдром хронической усталости и как с ним бороться

Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы — учащенное сердцебиение, одышка, потливость и боль в груди. Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться около 20 минут, а потом исчезнуть, тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи. Кроме того, пациенты чувствуют предупреждающие симптомы перед сердечным приступом обычно за несколько дней, а сам же сердечный приступ чаще всего происходит во время физической активности. Панические атаки же возникают вне зависимости от физической активности.

«Если молодой человек без факторов риска испытывает боль в груди, вероятность сердечного приступа очень мала, но боль в груди у 50-летнего мужчины, который много лет курит и страдает сахарным диабетом, скорее всего, сигнализирует о сердечном приступе и о том, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Основными факторами риска панических атак являются психическое здоровье, а вот в случае сердечного приступа главную роль играет физическое состояние человека, где основным показателем является возраст, уровень холестерина, масса тела, уровень артериального давления и другие факторы», — подчеркнула терапевт.

Характер боли может определить тип приступа, который ею сопровождается. Острая боль за грудиной или боль, сосредоточенная в одном небольшом участке, связана с панической атакой. Эта боль имеет колющий характер, а также она является кратковременной и длится около 5–10 секунд. При сердечном приступе пациенты жалуются на давящие, сжимающие боли в груди, которые распространяются в левую руку, могут отдавать в правую руку, шею, межлопаточную область. То есть они чаще всего связаны именно с физической нагрузкой — физическим и эмоциональным перенапряжением.

При приступе панической атаки врач в первую очередь рекомендовала обратить внимание на дыхание — нужно дышать животом, делая акцент на выдохе, попытаться «обнаружить» свое тело, осознать его присутствие.

«Для этого нужно встать на обе ноги, «заземлиться» — представить, что страх уходит через вас в землю, как электрический ток, схватиться за что-нибудь или начать трясти руками, стряхивая напряженное состояние. Если рядом кто-то есть, то лучше сказать ему об этом, что вы испытываете паническую атаку и вам нужна помощь. Можно попробовать вербализировать свои переживания: проговаривать вслух каждое ощущение, рассказать другим, что вам страшно. Озвучивая свой страх, мы снижаем тревогу», — посоветовала Голотина.

Для уточнения заболевания следует обратиться к специалисту — кардиологу или психотерапевту, который имеет медицинское образование.

11 октября психолог Анастасия Лысакова рассказала о последствиях постоянной тревожности. По ее словам, беспрерывная тревожность может привести к развитию признаков клинической депрессии, плохому физическому и психологическому состоянию человека, проблемам со сном и режимом питания, паническим атакам, а также к проблемам в отношениях с родными и ощущению потери смысла жизни.

7 октября медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала, что сдерживание эмоций опасно и чревато аутоагрессией, что в свою очередь может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, она рассказала об опасности запрета на такую эмоцию, как злость. По словам специалиста, детям часто внушают, что злиться плохо и добрые люди не испытывают этого чувства, однако это не так.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022