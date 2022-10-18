Врач назвала отличия панической атаки от сердечного приступа

Панические атаки могут быть спровоцированы сильным стрессом, депрессией или истощением организма — это состояние тяжелой тревоги или панического страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья. Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Что делать в случае панической атаки? Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина.

Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы — учащенное сердцебиение, одышка, потливость и боль в груди. Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться около 20 минут, а потом исчезнуть, тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи. Кроме того, пациенты чувствуют предупреждающие симптомы перед сердечным приступом обычно за несколько дней, а сам же сердечный приступ чаще всего происходит во время физической активности. Панические атаки же возникают вне зависимости от физической активности.

«Если молодой человек без факторов риска испытывает боль в груди, вероятность сердечного приступа очень мала, но боль в груди у 50-летнего мужчины, который много лет курит и страдает сахарным диабетом, скорее всего, сигнализирует о сердечном приступе и о том, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Основными факторами риска панических атак являются психическое здоровье, а вот в случае сердечного приступа главную роль играет физическое состояние человека, где основным показателем является возраст, уровень холестерина, масса тела, уровень артериального давления и другие факторы», — подчеркнула терапевт.

Характер боли может определить тип приступа, который ею сопровождается. Острая боль за грудиной или боль, сосредоточенная в одном небольшом участке, связана с панической атакой. Эта боль имеет колющий характер, а также она является кратковременной и длится около 5–10 секунд. При сердечном приступе пациенты жалуются на давящие, сжимающие боли в груди, которые распространяются в левую руку, могут отдавать в правую руку, шею, межлопаточную область. То есть они чаще всего связаны именно с физической нагрузкой — физическим и эмоциональным перенапряжением.

При приступе панической атаки врач в первую очередь рекомендовала обратить внимание на дыхание — нужно дышать животом, делая акцент на выдохе, попытаться «обнаружить» свое тело, осознать его присутствие.

«Для этого нужно встать на обе ноги, «заземлиться» — представить, что страх уходит через вас в землю, как электрический ток, схватиться за что-нибудь или начать трясти руками, стряхивая напряженное состояние. Если рядом кто-то есть, то лучше сказать ему об этом, что вы испытываете паническую атаку и вам нужна помощь. Можно попробовать вербализировать свои переживания: проговаривать вслух каждое ощущение, рассказать другим, что вам страшно. Озвучивая свой страх, мы снижаем тревогу», — посоветовала Голотина.

Для уточнения заболевания следует обратиться к специалисту — кардиологу или психотерапевту, который имеет медицинское образование.

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