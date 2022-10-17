В РФ создали систему связи для подводных и подземных объектов
В России разработали систему связи для подводных и подземных объектов. Новый механизм магнитного подключения может пригодиться шахтерам и подводникам, передает телеканал «Известия». Его сигнал свободно проходит через любые диэлектрические препятствия. Например, стены, воду, почву и другие. Также во время эксперимента физики выяснили, что дальность связи может составить свыше 93 м.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.