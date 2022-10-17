Участника ограбления вдовы Градского приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Наро-Фоминский суд Московской области в понедельник, 17 октября, приговорил участника ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Речь идет об уроженце Таджикистана Умеджоне Жабборове 1994 года рождения. Его признали виновным в разбойном нападении, мужчина полностью признал вину.

Нападение на вдову Градского произошло в январе. Как установило следствие, обвиняемый вместе с сообщниками спровоцировал аварию, въехав в машину Коташенко на ЦКАДе. Когда женщина вышла из автомобиля, на нее напали и заставили ехать в коттедж, где она проживает с детьми. Вдова артиста зашла в дом и отдала преступникам сумку, где хранилось почти 100 млн рублей. Деньги у вдовы Градского хранились на втором этаже дома под кроватью.

После этого потерпевшая, по просьбе нападавших, отвезла их в соседний поселок, где злоумышленники пересели в другую машину.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского — Умеджона Жабборова. Он жил в Москве с 2011 года, официально не работал.

Актриса Марина Коташенко — вдова певца и композитора Александра Градского, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Пара жила вместе с 2003 года.