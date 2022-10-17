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В Госдуме оценили вероятность введения Сербией антироссийских санкций

Депутат Белик: Сербия введет санкции против России только «под дулом у виска»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не исключает того, что Сербия под давлением Запада введет антироссийские санкции. Об этом 17 октября заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Ранее в этот день «Коммерсант» написал, что Запад усилил давление на Белград с целью добиться присоединения Сербии к санкциям против РФ. Отмечалось, что одним из аргументов стал тот факт, что среди кандидатов на интеграцию в Евросоюз (ЕС) только Сербия отказалась поддержать политику экономического давления на Россию.

«Мы не можем полностью исключить такую ситуацию, хотя и президент [Сербии Александр] Вучич и всё политическое руководство Сербии всегда говорило, что ближе России по духу и как союзника у них нет», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат отметил, что Сербию «окружают недружественные России страны, а зачастую недружественные и самой Сербии». Но если Белград присоединится к санкционной политике — «это будет самым последним шагом, на который решится руководство Сербии».

«Коллективный Запад в своих подлых инсинуациях, грязных игрищах не остановится ни перед чем, в том числе готов отрезать Сербию от российских поставок: нефти, газа. Посмотрим, как будут развиваться события, но в любом случае, если это даже произойдет, мы должны понимать, что на самом деле будет сделано при нахождении дула у виска у сербов, в другом случае они на это никогда не пойдут», — заключил Белик.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Говоря о ЕС, он подчеркнул, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

При этом 12 октября Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин на следующий день заявил, что принятие антироссийской резолюции доказывает, что ряд стран серьезно зависим от давления со стороны США, поэтому итоги голосования не отражают истинного положения дел.

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