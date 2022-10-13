В ГД указали на давление со стороны США для принятия антироссийской резолюции

Принятие антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН доказывает, что ряд стран серьезно зависим от давления со стороны США, поэтому итоги голосования не отражают истинного положения дел. Об этом 13 октября заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Еще 35 стран воздержались.

«Безусловно вызывают сожаления итоги голосования в Генеральной Ассамблее ООН. <…> Это еще раз подчеркивает, что страны, особенно развивающиеся, достаточно серьезно зависимы от давления со стороны Америки, и они должны задуматься: либо они являются слугами США, либо они с Россией будут выстраивать многополярный мир», — приводит слова Швыткина «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению депутата, итоги голосования «не отражают истинного положения дел, истинного отношение к референдумам, а отражает лишь в очередной раз политику однополярного мира Америки».

Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения.