Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России

Централизованная криптобиржа Сryptopay поддержит санкции Евросоюза (ЕС) против криптокошельков россиян и прекратит работу с пользователями из РФ, рассказали «Известиям» в компании 17 октября.

До 21 октября клиенты смогут выводить средства на другой криптокошелек в любой цифровой валюте, которую поддерживает площадка, без ограничений. Однако после этого срока все активы пользователей из России будут переведены в евро и продолжат храниться на кошельках. Затем вывод денег будет возможен только через службу поддержки и только на личный банковский счет в Европейской экономической зоне и ЕС. Причем перечислить средства на карту или счет другого человека также не получится, уточнили в службе поддержки.

Кроме того, после ввода восьмого пакета санкций ЕС платформа закрыла регистрацию новых пользователей из России. Теперь биржа Сryptopay предоставляет сервис только гражданам РФ, которые проживают на территории Европейской экономической зоны, Евросоюза и Великобритании, — для этого нужно предоставить вид на жительство в одной из этих стран и документ, подтверждающий адрес клиента. Для россиян и граждан других стран, проживающих в РФ, компания больше не будет оказывать услуги, рассказали в Сryptopay.

В централизованной криптобирже BitBay, зарегистрированной в Польше, «Известиям» сообщили, что не планируют вводить ограничения в отношении криптокошельков россиян. Там отметили: основная идея криптовалют заключается в том, чтобы быть политически и индивидуально нейтральными. При этом против большинства цифровых валют очень легко ввести санкции, крайне уязвимы для политического вмешательства также смарт-контракты.

В децентрализованной бирже DODO также не планируют блокировать средства граждан РФ. Россияне могут использовать площадку в обычном режиме, сообщили в службе поддержки.

О том, что ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, стало известно 6 октября. Согласно ограничениям, в том числе введен полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. Кроме того, запрещено предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Сотрудник одной из криптовалютных компаний рассказал «Известиям», что запрет европейским криптовалютным сервисам вести дела с россиянами способны соблюсти только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности это централизованные криптобиржи.

В Минфине заявили, что уверены, ограничения практически не отразятся на инвесторах из РФ, так как офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран. Этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов), уточнили в ведомстве.

Страны Запада ввели рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».