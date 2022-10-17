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МИД России: слова спецпредставителя ООН о российской армии выходят за грань разумного

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Обвинения спецпредставителя генсекретаря ООН Прамилы Паттен в адрес российских военнослужащих не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее спецпредставитель международной организации упомянула, что служащие ВС России якобы используют медицинские препараты для совершения насильственных действий сексуального характера в отношении мирных жителей.

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного», — говорится в официальном сообщении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что подобные заявления не имеют твердой доказательной основы и основываются на показаниях комиссии ООН по расследованию на Украине, чья деятельность не признается Москвой.

Кроме того, Захарова указала на сходство между обвинениями Паттен и «провокационными заявлениями» бывшей уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многое «просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие».

В частности, экс-омбудсмен Денисова не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны российских военных. Однако ее информацию не смогли подтвердить ни журналисты, ни прокуратура. В мае Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

Ранее, 6 октября, немецкая газета Bild разоблачила фейк минобороны Украины о коронках, якобы вырванных российскими солдатами в ходе пыток над пленными. Оказалось, что это отходы работы деревенского стоматолога из Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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