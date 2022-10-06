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Bild разоблачила фейк минобороны Украины о пытках с вырыванием зубов

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Фото: соцсети
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Вырванные зубы, которые, как утверждали в минобороны Украины, якобы принадлежали жертвам пыток российскими солдатами в Харьковской области, на самом деле принадлежат местному стоматологу. Об этом 6 октября сообщила немецкая газета Bild.

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4 октября украинское оборонное ведомство рассказало в Twitter о российских «застенках», «мини-Освенциме» в селе Пески-Радьковские и сопроводило публикацию фотографией коробки с золотыми зубными коронками. Об этом написал ряд западных СМИ.

«Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, значит, они, должно быть, мои», — рассказал изданию деревенский дантист Сергей, продемонстрировав журналистам другую свою коробку с зубами.

Журналисты поинтересовались, могли ли коронки принадлежать мертвым людям.

«Боже мой, нет! Они исходят от людей, которых я лечил на протяжении многих лет. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими. За 30 лет я удалил десятки тысяч зубов, это лишь часть из них. Иногда я вырываю от пяти до восьми зубов в день, и это за 33 года моей практики», — ответил деревенский стоматолог.

Накануне бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее фейки про изнасилования и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине. Экс-омбудсмен не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны военных РФ, однако их не смогли подтвердить ни прозападные журналисты, ни украинская прокуратура.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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