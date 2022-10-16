Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»

Международная обстановка в современном мире напоминает картину Ивана Айвазовского «Девятый вал». Такое мнение высказал 15 октября посол РФ в США Анатолий Антонов в сюжете телеканала «Россия-1» о Карибском кризисе, отметив при этом, что уверен в непотопляемости России.

«Когда мы говорим о международных делах, наверное, надо вспомнить картину Айвазовского «Девятый вал». Всё разгромлено, корабль тонет, люди схватились за какие-то деревянные вещи, за мачты с тем, чтобы попытаться устоять. Примерно так и мы сегодня находимся. Но я твердо убежден, что российский корабль не утонет», — подчеркнул дипломат.

Рассуждая о результатах Карибского кризиса 1962 года, Антонов отметил, что все тогда остались «недовольны».

«Американцы были вынуждены согласиться, что на Кубе останется воинский контингент СССР. Но нам пришлось убирать ракеты, и мы были недовольны этим. Так вот, сказав о том, что никто не удовлетворен до конца, на все 100%, можно в итоге говорить о том, что, конечно, тогда выиграл мир. Это однозначно. Потому что не случилось ядерного конфликта, мир остался жить», — заключил посол.

16 октября политолог Андрей Кошкин рассказал о различиях Карибского кризиса и конфликта на Украине. По его словам, во времена Карибского кризиса все видели взаимную угрозу применения ракет с ядерными боеголовками. Сегодня же США на фоне присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей «вбросили» в информационное пространство повестку дня о ядерной агрессивности.

15 октября американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет, то есть со времен Карибского кризиса. Бизнесмен призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз.

Днем ранее парагвайский сенатор Уго Ричер отметил, что напряжение в мире успешно поддерживается со стороны США так же, как это происходило во время Карибского кризиса. Ричер также указал на то, что в период Карибского кризиса правила игры между СССР и США были более очевидными и ясными, в то время как сейчас этого нет из-за размытия возникшего после Второй мировой войны международного права.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.