Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту
Мир
Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»
Мир
В Белоруссии предотвратили серию терактов
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании
Мир
РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ
Общество
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан уехать с Украины
Здоровье
В Минздраве предложили обучать школьников оказывать помощь при инфаркте
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о нежелании ядерного исхода
Армия
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
Мир
Сербия закрыла посольство на Украине в целях безопасности
Политика
В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке

Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»

Посол РФ в США Антонов: положение дел в мире напоминает картину Айвазовского «Девятый вал»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная обстановка в современном мире напоминает картину Ивана Айвазовского «Девятый вал». Такое мнение высказал 15 октября посол РФ в США Анатолий Антонов в сюжете телеканала «Россия-1» о Карибском кризисе, отметив при этом, что уверен в непотопляемости России.

Куба рядом: как удалось разрешить Карибский кризис
В октябре 1962 года мир был на грани ядерной катастрофы

«Когда мы говорим о международных делах, наверное, надо вспомнить картину Айвазовского «Девятый вал». Всё разгромлено, корабль тонет, люди схватились за какие-то деревянные вещи, за мачты с тем, чтобы попытаться устоять. Примерно так и мы сегодня находимся. Но я твердо убежден, что российский корабль не утонет», — подчеркнул дипломат.

Рассуждая о результатах Карибского кризиса 1962 года, Антонов отметил, что все тогда остались «недовольны».

«Американцы были вынуждены согласиться, что на Кубе останется воинский контингент СССР. Но нам пришлось убирать ракеты, и мы были недовольны этим. Так вот, сказав о том, что никто не удовлетворен до конца, на все 100%, можно в итоге говорить о том, что, конечно, тогда выиграл мир. Это однозначно. Потому что не случилось ядерного конфликта, мир остался жить», — заключил посол.

16 октября политолог Андрей Кошкин рассказал о различиях Карибского кризиса и конфликта на Украине. По его словам, во времена Карибского кризиса все видели взаимную угрозу применения ракет с ядерными боеголовками. Сегодня же США на фоне присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей «вбросили» в информационное пространство повестку дня о ядерной агрессивности.

15 октября американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет, то есть со времен Карибского кризиса. Бизнесмен призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз.

Днем ранее парагвайский сенатор Уго Ричер отметил, что напряжение в мире успешно поддерживается со стороны США так же, как это происходило во время Карибского кризиса. Ричер также указал на то, что в период Карибского кризиса правила игры между СССР и США были более очевидными и ясными, в то время как сейчас этого нет из-за размытия возникшего после Второй мировой войны международного права.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула страны Запада в намеренном раскручивании тематики ядерного противостояния.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022