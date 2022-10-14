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В Парагвае обвинили США в накале украинского конфликта до уровня Карибского кризиса

Сенатор Парагвая Ричер: США пытаются накалить ситуацию до уровня времен Карибского кризиса
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Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
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Напряжение в мире успешно поддерживается со стороны США так же, как это происходило во время Карибского кризиса в 1962 году. Такое мнение выразил 14 октября парагвайский сенатор Уго Ричер в беседе с «РИА Новости».

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«Между конфликтом на Украине и Карибским кризисом есть сходство, но есть и различия. Сходство — это напряжение, вызванное противостоянием России, с одной стороны, и Украиной, США и НАТО — с другой. Но за этим есть очень важное отличие. Сейчас, я думаю, есть понимание того, что правила игры и однополярный порядок, установленный Вашингтоном, находятся в кризисе», — отметил он.

Ричер также указал на то, что в период Карибского кризиса правила игры между СССР и США были более очевидными и ясными, в то время как сейчас этого нет из-за размытия возникшего после Второй мировой войны международного права.

«В конфликте на Украине происходит переход к новому международному порядку... США, оказывая Украине поддержку оружием, пытаются накалить ситуацию до того уровня, который был во время Карибского кризиса», — резюмировал сенатор.

Ранее, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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