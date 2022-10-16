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Удар по администрации Донецка мог быть нанесен из HIMARS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Одна из ракет из американской установки HIMARS, которые выпустили военные Украины, по предварительной информации, попала в здание городской администрации Донецка. Об этом в воскресенье, 16 октября, уведомляет мэр города Алексей Кулемзин.

«По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из н.п. Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», — пишет он в своем Telegram-канале.

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Здание администрации получило серьезные повреждения. На опубликованных Кулемзиным фото и видео видно, что выбиты практически все окна, рухнул потолок. Сразу после обстрела было задымление.

Отмечается, что пострадали минимум два человека.

Ранее в этот день стало известно об обстреле здания администрации Донецка. Уничтожены гражданские машины.

Днем ранее вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксированы в 23:05 и 23:07.

13 октября стало известно о том, что украинские солдаты выпустили шесть ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град». В тот же день отмечалось, что при обстреле украинскими военными в Петровском районе Донецка погиб мирный житель. По словам мэра города, еще один человек получил ранение.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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