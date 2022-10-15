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Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране необходима армия сдерживающей силы
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Фото: Global Look Press/US Joint Staff
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Венгрии необходимо создать армию сдерживающей силы, поскольку стране надо готовиться к затяжному конфликту в условиях санкций, сотрясающих экономику Европы. Об этом 15 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что венгры должны посмотреть в лицо реальности.

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«Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Если так пойдет дальше, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжному конфликту», — заявил Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев.

Как отметил политик, Венгрии нужна армия, готовая наносить удары и способная гарантировать мир.

«Тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным. У кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться», — резюмировал он.

На церемонии принесения присяги также представлена немецкая ​​боевая машина Lynx, оснащенная пулеметом и противотанковой ракетой. До конца 2023 года ФРГ поставит в страну 46 машин, а до 2029 года 172 машины будут уже производиться в Венгрии.

14 октября Орбан также отметил, что страны Европы разделены по вопросу целесообразности проведения санкционной политики в отношении России. Лидер Венгрии добавил, что изменение санкционной политики Евросоюза (ЕС) могло бы снизить цены вдвое.

12 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление цен на газ из России.

Ранее в этом году Орбан уже заявлял, что только сильная национальная армия может гарантировать Венгрии безопасность и что страна серьезно займется усилением своих вооруженных сил в ближайшее десятилетие, поскольку странам ЕС нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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