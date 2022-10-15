Московский зоопарк показал тренировку Диксона

Зоологи провели новую тренировку с белым медведем Диксоном. В этот раз косолапый должен был коснуться таргета, чтобы получить лакомство. По словам специалистов, животное с легкостью выполняет все задания. Медведя перевезли из Красноярского края в Москву в начале сентября, передает телеканал «Известия». Животное находилось в тяжелом состоянии. У Диксона обнаружили множественные огнестрельные ранения, кроме того, его организм был сильно обезвожен. После осмотра врачи разработали для косолапого план реабилитации. Сейчас Диксон находится в столичном зоопарке.

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