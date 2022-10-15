Электромобили самовозгораются во Флориде

Электромобили Tesla загораются после наводнения во Флориде. Об этом сообщает издание Bloomberg. В Сети уже неоднократно появлялись видео с загоревшимися машинами. Bloomberg: электромобили Tesla загораются после наводнения во Флориде. Батареи машин якобы повреждены из-за воздействия соленой воды. Сенатор от Флориды призывает к действиям национальный департамент транспорта, передает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что в моделях Tesla произвольно включался автопилот.

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