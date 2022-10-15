Маск заявил о способности РФ уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в субботу, 15 октября, заявил о способности России уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса.

«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал он на своей странице в Twitter.

Маск подчеркнул, что применение такого оружия было бы безумием, но таким же безумием, по его словам, является «довести себя до такой ситуации».

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями.

9 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.