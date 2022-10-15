Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь Украине

Правительство Саудовской Аравии выделило $400 млн на гуманитарную помощь для Украины. Об этом в субботу, 15 октября, говорится в сообщении МИД страны.

Отмечается, что решение было принято после телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере $400 млн», — говорится в сообщении.

Накануне вечером Зеленский сообщил, что провел разговор с наследным принцем королевства.

«Договорились о предоставлении макрофинансовой поддержки Украине», — написал президент Украины в Twitter.

Также 14 октября в Пентагоне сообщили, что Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи от США.

Ранее в этот день президент США Джо Байден поручил выделить Киеву военную помощь в размере $725 млн за счет резервов Пентагона.

Тогда же глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября ожидается поступление первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

Западные государства начали активно вооружать Киев на фоне проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Москва приняла решение вмешаться на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных.

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