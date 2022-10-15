Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских солдат в Мариуполе

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством в Мариуполе, выдавая себя за российских солдат с помощью символики Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал 15 октября пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

Он отметил, что его батальон находился на Заводе Ильича в отдалении от города, вылазки в Мариуполь приходилось совершать целыми бригадами из 10–12 человек.

«Это были группы по 10–12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения и осуществления мародерских действий», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Пленный рассказал, что возвращались из таких вылазок солдаты всегда и с сигаретами, и с едой, которых изначально не было в местах их базирования на заводах.

Кроме того, бойцs реактивного дивизиона, поделился задержанный, без разбору стреляли по подвальным помещениям. Таким образом, добавил пленный, они перестраховывались — «вдруг там противник».

«<…> не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ», — сказал Мищенко.

Ранее, 5 октября, бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее фейки про изнасилования и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине. Экс-омбудсмен ранее не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны российских военных.

До этого, в августе, бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Кроме того, в мае попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинская армия обстреливает своих солдат и мирных жителей, а командиры запугивают резервистов издевательствами со стороны российских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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