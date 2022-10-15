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Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских солдат в Мариуполе

Пленный боец ВСУ заявил, что украинские военные занимались мародерством в символике ВС РФ
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Фото: commons.wikimedia.org/President Of Ukraine
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством в Мариуполе, выдавая себя за российских солдат с помощью символики Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом рассказал 15 октября пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

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Он отметил, что его батальон находился на Заводе Ильича в отдалении от города, вылазки в Мариуполь приходилось совершать целыми бригадами из 10–12 человек.

«Это были группы по 10–12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения и осуществления мародерских действий», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Пленный рассказал, что возвращались из таких вылазок солдаты всегда и с сигаретами, и с едой, которых изначально не было в местах их базирования на заводах.

Кроме того, бойцs реактивного дивизиона, поделился задержанный, без разбору стреляли по подвальным помещениям. Таким образом, добавил пленный, они перестраховывались — «вдруг там противник».

«<…> не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ», — сказал Мищенко.

Ранее, 5 октября, бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее фейки про изнасилования и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине. Экс-омбудсмен ранее не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны российских военных.

До этого, в августе, бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Кроме того, в мае попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинская армия обстреливает своих солдат и мирных жителей, а командиры запугивают резервистов издевательствами со стороны российских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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