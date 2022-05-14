Пленный ВСУ рассказал о запугивании «зверствами» россиян

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что украинская армия обстреливает своих солдат и мирных жителей, а командиры запугивают резервистов издевательствами со стороны российских военных.

По его словам, в рядах ВСУ много разногласий, солдаты не хотят участвовать в боевых действиях. Сам же мужчина признается, что попал под обстрел со стороны своих же, а в плену был удивлен хорошим отношением со стороны россиян. Больше всего его поразил тот факт, что его кормят.

Кроме того, пленный утверждает, что видел, как украинские националисты обстреливают мирное население.

Обращаясь к сослуживцам, он призвал сложить оружие и вернуться к семьям.

Накануне стало известно, что следователи РФ допросили около 4 тыс. украинских военных, сдавшихся в плен в ходе спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Также были осмотрели разрушенные националистами здания драматического театра в Мариуполе и более 900 других объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых поврежденные жилые дома, общежития, четыре больницы, две средние школы и промышленное здание.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».