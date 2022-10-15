ВС РФ применили артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине

Российские военные успешно применили комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» в боях на Украине, установка подтвердила свою эффективность, в частности, в борьбе с артиллерией НАТО. Об этом сообщает 15 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — отметил собеседник агентства.

1Б76 «Пенициллин» — комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году, на вооружение был поставлен спустя два года.

Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия, предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

Ранее, 12 октября, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал боевую работу артиллеристов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные нанесли удар из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

По словам опытных бойцов, сражения с ВСУ сейчас стали активнее. Украинские военные со своей стороны применяют американские M777 и HIMARS.

В этот же день пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» сообщила, что Министерству обороны РФ досрочна передана партия дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм. Отмечаелось, что САУ прошли полный цикл испытаний перед отправкой.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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