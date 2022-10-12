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Военкор «Известий» показал работу пушек «Рапира» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Защитники Донбасса наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 12 октября показал боевую работу артиллеристов в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказали военные, пушку «Рапира» также называют «снайперской винтовкой артиллерии». Орудие наносит удары осколочно фугасными снарядами.

По словам опытных бойцов, сражения с ВСУ сейчас стали активнее. Украинские военные со своей стороны применяют американские M777 и HIMARS. Батарейная работа у них при этом тоже налажена очень хорошо.

Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

«Они каждый раз новые позиции выбирают. Наши ребята, корректировщики, товарищи, помогают нам определить эти позиции, задают цели и мы по этим целям отрабатываем. Безусловно, стараемся уничтожать. Помогаем парням, как можем», рассказал артиллерист с позывным Мельдоний.

Ранее в среду Министерство обороны РФ рассказало о работе экипажей боевых машин самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО), которые применяются для выполнения огневых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«Тюльпаны» предназначены для разрушения укрепленных построений и командных пунктов противника, а также ликвидации вооружений разного типа. Минометы могут поразить даже высокозащищенный объект, с которым не справятся артиллерийские орудия меньшего калибра.

Тогда же стало известно, что благодаря активным действиям российских войск, сосредоточенным огнем российской артиллерии подразделения вооруженных сил Украины (СБУ) выбиты с окраин села Кисловка в Харьковской области и отброшены на исходные позиции. Также отражены попытки наступления украинских сил на купянском, краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях.

11 октября корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин рассказал, как союзные войска сокрушают противника на белогоровском направлении. Военнослужащие выявили ряд целей противника в районе луганского поселка Белогоровки с помощью беспилотников. Бойцы батальона 1539 имени архангела Михаила и отдельного танкового батальона нанесли националистам огневое поражение из танка Т-80, который вел стрельбу с закрытых позиций. Также был задействован противотанковый ракетный комплекс.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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