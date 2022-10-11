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Военкор «Известий» показал кадры уничтожения позиций ВСУ

Военкор «Известий» показал кадры уничтожения позиций ВСУ на белогоровском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Союзные войска сокрушает противника на белогоровском направлении. Кадры работы военных по позициям украинских войск 11 октября показал корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.

Военнослужащие выявили ряд целей противника в районе луганского поселка Белогоровки с помощью беспилотников.

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Бойцы батальона 1539 имени архангела Михаила и отдельного танкового батальона нанесли националистам огневое поражение из танка Т-80, который вел стрельбу с закрытых позиций. Также был задействован противотанковый ракетный комплекс.

Ранее в этом месяце корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о технических характеристиках российского Т-80. Журналист отметил, что огневой мощи танка хватит, чтобы разнести целый укрепрайон за счет его маневренности и сверхточности. Танк может разгоняться до 70 км/ч, попасть в него практически невозможно. Т-80 буквально прошибает противника огнем, от которого не спрятаться даже в самом надежном укрытии.

Вместе с танками в атаку идут БМП и БТР. При этом танкисты идут в бой первыми, расчищая дорогу штурмовым группам, пояснил Ольков.

До этого Минобороны показало работы экипажей танков Т-72Б3М. Как отмечали в ведомстве, танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.

10 октября в министерстве сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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