Военкор «Известий» показал кадры уничтожения позиций ВСУ
Союзные войска сокрушает противника на белогоровском направлении. Кадры работы военных по позициям украинских войск 11 октября показал корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.
Военнослужащие выявили ряд целей противника в районе луганского поселка Белогоровки с помощью беспилотников.
Бойцы батальона 1539 имени архангела Михаила и отдельного танкового батальона нанесли националистам огневое поражение из танка Т-80, который вел стрельбу с закрытых позиций. Также был задействован противотанковый ракетный комплекс.
Ранее в этом месяце корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о технических характеристиках российского Т-80. Журналист отметил, что огневой мощи танка хватит, чтобы разнести целый укрепрайон за счет его маневренности и сверхточности. Танк может разгоняться до 70 км/ч, попасть в него практически невозможно. Т-80 буквально прошибает противника огнем, от которого не спрятаться даже в самом надежном укрытии.
Вместе с танками в атаку идут БМП и БТР. При этом танкисты идут в бой первыми, расчищая дорогу штурмовым группам, пояснил Ольков.
До этого Минобороны показало работы экипажей танков Т-72Б3М. Как отмечали в ведомстве, танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.
10 октября в министерстве сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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