МО РФ показало использование минометов «Тюльпан» в ходе СВО

Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) применяются для выполнения огневых задач в рамках спецоперации по защите Донбасса. Министерство обороны РФ показало работу экипажей боевых машин.

«Тюльпаны» предназначены для разрушения укрепленных построений и командных пунктов противника, а также ликвидации вооружений разного типа. Минометы могут поразить даже высокозащищенный объект, с которым не справятся артиллерийские орудия меньшего калибра.

Для стрельбы из 2С4 не требуется специальной подготовки позиции перед стрельбой. Расчеты выводят установки и скрытно занимают рубежи на удалении от 15 км. Далее работа идет по координатам от разведки. Поддержку минометчикам оказывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также системы противовоздушной обороны (ПВО), защищающие от обстрелов.

Расчеты «Тюльпанов» точечно атакуют важные стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом служащие ВС РФ «обходят» гражданскую инфраструктуру.

Отличительная особенность минометов 2С4 — калибр 240 мм. Аналогов таким мощным орудиям на сегодняшний день в мире не существует.

В конце сентября военкор телеканала «Известия» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВФУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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