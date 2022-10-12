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Российские войска выбили подразделения ВСУ с окраин Кисловки в Харьковской области

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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Благодаря активным действиям российских войск, сосредоточенным огнем российской артиллерии подразделения вооруженных сил Украины (СБУ) выбиты с окраин села Кисловка в Харьковской области и отброшены на исходные позиции. Об этом 12 октября говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также отражены попытки наступления украинских сил на купянском, краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях.

«Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Союзные силы подготовились к обороне, что позволило дать достойный отпор противнику

На андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области.

Как говорится в сообщении, на криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Однако Вооруженные силы России все атаки успешно отразили.

«Кроме того, на краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР)», — сообщил Конашенков.

На запорожском направлении в районе Новодаровки подразделения отразили попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. В результате было уничтожено семь украинских солдат и бронеавтомобиль.1

1 октября в Минобороны сообщили, что на купянском направлении отбита атака двух украинских рот, противник отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных.

9 октября Конашенков сообщал, что украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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