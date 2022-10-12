«Уралтрансмаш» досрочно передал Минобороны РФ партию САУ 2С7М «Малка»
Компания «Уралтрансмаш» досрочно передала Министерству обороны РФ партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», в который входит компания.
«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО «Уралтрансмаш» досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией», — говорится в сообщении компании.
По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, слова которого цитирует пресс-служба, в установках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Также увеличена подвижность и маневренность.
Отмечается, что САУ прошли полный цикл испытаний перед отправкой.
Ранее в среду стало известно, что Минобороны РФ получило партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия. Отмечается, что на создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд.
20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.