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«Уралтрансмаш» досрочно передал Минобороны РФ партию САУ 2С7М «Малка»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Компания «Уралтрансмаш» досрочно передала Министерству обороны РФ партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», в который входит компания.

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«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО «Уралтрансмаш» досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией», — говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Семизорова, слова которого цитирует пресс-служба, в установках заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция. Также увеличена подвижность и маневренность.

Отмечается, что САУ прошли полный цикл испытаний перед отправкой.

Ранее в среду стало известно, что Минобороны РФ получило партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия. Отмечается, что на создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

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